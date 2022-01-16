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Суд решил депортировать Джоковича из Австралии

Суд решил депортировать Джоковича из Австралии
Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральный суд Австралии отказал сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в апелляции на решение аннулировать ему австралийскую визу, сообщает "Би-би-си".

Таким образом, лидер мирового рейтинга будет депортирован из страны и не сможет выступить на Australian Open, действующим и девятикратным победителем которого он является.

Заседание суда по делу Джоковича прошло в воскресенье утром по московскому времени.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук ранее принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича после того, как до этого спортсмен выиграл дело в суде против отмены визы в первый раз.

Юристы теннисиста в свою очередь заявили о намерении обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться и принять участие в турнире Australian Open.

Инцидент с аннулированием визы Новаку Джоковичу

Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы Джоковича. Ранее ему предоставили медицинское исключение, которое освобождает спортсмена от вакцинации. Основанием было то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала Пограничная служба Австралии. Его отправили в иммиграционный изолятор.

10 января стало известно, что местный суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена. Теннисист был отпущен на свободу и приступил к тренировкам. Однако уже 14 января власти Австралии приняли решение о повторном аннулировании визы Джоковичу.

Australian Open пройдет с 17 по 30 января, зрители будут на трибунах. Теннисистов без прививки от коронавируса не допустят к участию в турнире.

Дело Джоковича вызвало резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19. Серб является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Первым соперником Джоковича на Australian Open должен был стать его соотечественник Миомир Кецманович (№78 в мировом рейтинге).

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