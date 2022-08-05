Экс-форвард "Спартака" Ларссон перешел в немецкий "Шальке-04"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" объявил о подписании контракта со шведским нападающим Джорданом Ларссоном.

"Незадолго до начала сезона Бундеслиги 2022/2023 "Шальке-04" расширяет возможности атаки: "Королевские синие" подписали Джордана Ларссона", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

Отмечается, что контракт рассчитан до конца сезона 2024/2025. Ларссон будет выступать за "Шальке-04" под седьмым номером.

4 апреля Ларссон приостановил действие контракта с московским "Спартаком". 27 июня "Спартак" сообщил, что контракт с 25-летним шведом расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

Ларссон играл за "Спартак" с 2019 года, он провел за команду 83 матча, забив 27 мячей. Ранее нападающий играл за шведские "Хельсинборг" и "Норрчепинг", а также нидерландский "НЕК".

"Шальке-04" в минувшем сезоне выиграл Вторую Бундеслигу и получил право вновь выступать в Первой Бундеслиге - высшем дивизионе немецкого футбола.