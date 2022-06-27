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Шведский футболист Ларссон расторг контракт со "Спартаком"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - "Спартак" и нападающий Джордан Ларссон расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"25-летний швед покидает клуб в статусе свободного агента", - говорится в сообщении.

Ларссон перешел в "Спартак" в 2019 году из шведского "Норрчепинга", провел за московский клуб 83 матча, забив 27 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата России.

В апреле нынешнего года швед приостановил действие контракта со "Спартаком", воспользовавшись опцией ФИФА для легионеров, выступающих в чемпионате России. После этого продолжил карьеру в шведском АИКе.

футбол ФК Спартак Джордан Ларссон
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