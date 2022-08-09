Семин назвал странным решение "Химок" уволить Юрана

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Юрий Семин считает, что Сергей Юран не заслужил увольнения из "Химок".

"Для меня это решение странное, потому что Юран — очень хорошо и профессионально сработал в "Химках". Он оставил команду в высшем дивизионе. Прекрасно подготовил ее к новому чемпионату. Хороший набор очков, уровень игры. Команда готова физически к новому сезону", - приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

"Для меня это просто странно. Уход Юрана — странное решение", - подчеркнул специалист.

Ранее информацию об увольнении Юрана подтвердил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

53-летний Юран возглавлял команду с февраля 2022 года, при нем команда сумела сохранить прописку в премьер-лиге, а после четырех туров нового сезона занимает в РПЛ седьмое место. Ранее Юран работал в "Химках" в 2008 и 2020г.