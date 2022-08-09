В "Химках" подтвердили увольнение Сергея Юрана

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Член наблюдательного совета футбольного клуба "Химки" Роман Терюшков заявил, что Сергей Юран действительно покидает пост главного тренера команды.

"Мы говорили о некоем краткосрочном взаимодействии: сохранение в элите и подготовка к новому сезону. Сейчас по обоюдному согласию мы пришли к тому, что необходимо расстаться. Вчера мы договорились", - приводит слова Терюшкова "Матч ТВ".

"В ближайшее время будут подписаны документы, компенсация будет выплачена, - отметил Терюшков.

8 августа о решении уволить Юрана сообщали СМИ. Отмечалось, что его заменит тренер сборной России Николай Писарев.

Юран возглавлял команду с февраля 2022 года, при нем команда сумела сохранить прописку в премьер-лиге, а после четырех туров нового сезона занимает в РПЛ седьмое место.