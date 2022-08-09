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В ФК "Химки" назвали Писарева новым главным тренером команды

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Николай Писарев заменит Сергея Юрана на посту главного тренера ФК "Химки", сообщил член наблюдательного совета футбольного клуба из Московской области Роман Терюшков.

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"Николай Николаевич Писарев возглавит "Химки". В ближайшие несколько дней об этом объявим", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат"

"Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум", - отметил Терюшков.

Ранее 9 августа Терюшков подтвердил уход Юрана с поста главного тренера команды.

В настоящий момент "Химки" занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

футбол Сергей Юран Химки Николай Писарев Роман Терюшков
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