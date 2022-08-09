Федерация призвала латвийскую гимнастку отказаться от паспорта РФ в обмен на ЧМ и ОИ

Елизавета Полстяная Фото: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Член олимпийской сборной Латвии, шестикратная чемпионка страны по художественной гимнастике Елизавета Полстяная заявила, что ей в Латвии был поставлен ультиматум. По словам спортсменки, в обмен она получила бы возможность выступить на чемпионате мира и Олимпийских играх.

"(...) в письме четко было написано, что со мной прекращают сотрудничество на месяц. И в течение этого месяца я должна либо отказаться от российского гражданства (и оформлено это всё должно быть в письменном виде), либо меня лишат права выступать", - приводит слова Полстяной "Матч ТВ".

"Ультиматум был поставлен, потому что моей главной целью был не чемпионат мира, а Олимпиада в Париже. И в письме четко было написано, что, если я не отказываюсь от российского гражданства, я не имею права участвовать в отборе на Олимпиаду", - сказала гимнастка.

Спортсменка родилась в Латвии, но выросла в России. Латвийское гражданство она получила в 2018 году и с этого момента представляла страну на международных состязаниях. При этом Полстяная, получив латвийское гражданство, не отказалась от российского.

"Я выросла в России, всё мое детство прошло здесь. И больше времени я провела в России, у меня семья в России. И я, конечно, ощущаю себя русской. Гражданство Латвии мы делали чисто под спорт. Я очень благодарна, что мне там дали шанс. И всё, что у меня получилось на международной арене, это, конечно, благодаря Латвии. Потому что они поверили в меня", - сказала Полстяная

ЧМ-2022 пройдет в Софии с 14 по 22 сентября.