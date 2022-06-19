Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила "Интерфаксу", что выступление под флагом другой страны не входит в ее планы.

При этом она не стала осуждать тех спортсменов, которые все же решились на такой шаг.

"У каждого своя жизнь, это дело каждого", - подчеркнула Ласицкене.

Ранее из-за санкций, наложенных на российский спорт и повлекших невозможность выступать на международной арене, ряд российских атлетов сменил гражданство.

Накануне Ласицкене стала победительницей "Мемориала А.В. Игнатьева" в Чебоксарах с результатом 1,91 м.