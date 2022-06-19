Поиск

Мария Ласицкене заявила, что не планирует менять гражданство

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила "Интерфаксу", что выступление под флагом другой страны не входит в ее планы.

При этом она не стала осуждать тех спортсменов, которые все же решились на такой шаг.

"У каждого своя жизнь, это дело каждого", - подчеркнула Ласицкене.

Ранее из-за санкций, наложенных на российский спорт и повлекших невозможность выступать на международной арене, ряд российских атлетов сменил гражданство.

Накануне Ласицкене стала победительницей "Мемориала А.В. Игнатьева" в Чебоксарах с результатом 1,91 м.

легкая атлетика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дубль Ничушкина помог "Колорадо" разгромить "Тампу" со счетом 7:0 в матче финала НХЛ

Бетербиев нокаутировал Смита-младшего в объединительном бою за три пояса

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Германии

ФХР предложила сформировать конференции КХЛ по результатам сезона-2021/22

ФХР предложила сформировать конференции КХЛ по результатам сезона-2021/22

РПЛ 20 июня рассмотрит возможность расширения до 18 клубов с сезона-2023/2024

РПЛ 20 июня рассмотрит возможность расширения до 18 клубов с сезона-2023/2024

Серб Йоканович возглавил московский ФК "Динамо"

Футболист сборной Сербии Гайич перешел из "Црвены Звезды" в ЦСКА

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Германии

ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026

ФИФА назвала 16 городов, которые примут матчи ЧМ-2026

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в немецком Галле