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Турецкий "Истанбул" заинтересовался Дзюбой

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" рассматривает вариант с приглашением в команду российского нападающего Артема Дзюбы, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что клуб уже общался с игроком на предмет возможного подписания контракта. Для 33-летнего Дзюбы привлекательность варианта с "Истанбула" заключается в том, что клуб выступает в еврокубках: в настоящий момент принимает участие в квалификации Лиги конференций.

Четырехкратный чемпион России Дзюба в мае покинул "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. В настоящее время занимается поисками нового клуба.

футбол Артем Дзюба
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