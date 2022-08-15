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Гончаренко стал новым главным тренером ФК "Урал"

Гончаренко стал новым главным тренером ФК "Урал"
Фото: Андрей Шрамко/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Бывший наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко занял пост главного тренера "Урала", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Екатеринбурга.

"Новым главным тренером ФК "Урал" стал Виктор Гончаренко. О назначении объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Он подчеркнул, что "Урал" подписал одного из лучших специалистов страны", - говорится в сообщении.

В понедельник Гончаренко будет официально представлен футболистам "Урала", после чего проведет первую тренировку.

В "Урале" Гончаренко сменил уволенного ранее Игоря Шалимова.

Ранее 45-летний белорусский специалист работал в России с такими клубами как "Кубань", "Краснодар" и ЦСКА.

Ближайший матч чемпионата МИР РПЛ "Урал" проведет дома, 20 августа он примет "Пари НН" из Нижнего Новгорода.

У "Урала" после пяти туров 1 набранное очко, у нижегородцев - 2.

футбол Урал Виктор Гончаренко Игорь Шалимов Григорий Иванов
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