Гончаренко стал новым главным тренером ФК "Урал"
Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Бывший наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко занял пост главного тренера "Урала", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Екатеринбурга.
"Новым главным тренером ФК "Урал" стал Виктор Гончаренко. О назначении объявил сегодня президент клуба Григорий Иванов. Он подчеркнул, что "Урал" подписал одного из лучших специалистов страны", - говорится в сообщении.
В понедельник Гончаренко будет официально представлен футболистам "Урала", после чего проведет первую тренировку.
В "Урале" Гончаренко сменил уволенного ранее Игоря Шалимова.
Ранее 45-летний белорусский специалист работал в России с такими клубами как "Кубань", "Краснодар" и ЦСКА.
Ближайший матч чемпионата МИР РПЛ "Урал" проведет дома, 20 августа он примет "Пари НН" из Нижнего Новгорода.
У "Урала" после пяти туров 1 набранное очко, у нижегородцев - 2.