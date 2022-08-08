Главный тренер ФК "Урал" Шалимов ушел в отставку

Тренер Игорь Шалимов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов покинул свой пост, сообщил в понедельник "Интерфаксу" пресс-атташе футбольного клуба из Екатеринбурга Павел Завьялов.

"Контракт расторгнут по обоюдному соглашению", - сказал Завьялов.

Он добавил, что исполнять обязанности главного тренера "Урала" теперь будет Евгений Аверьянов. Ранее он являлся помощником Шалимова.

Шалимов работал в ФК "Урал" с августа 2021 года. До этого тренировал команды "Химки", "Ахмат" и "Краснодар".

Аверьянов работает тренером в ФК "Урал" с июня 2011 года, до этого он выступал за данную команду в качестве игрока.

В настоящее время "Урал" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23, не набрав в четырех матчах ни одного очка.

Последним для Шалимова матча в качестве главного тренера "Урала" была встреча четвертого тура чемпионата России против московского "Спартака" в Екатеринбурге. Она завершилась победой столичного клуба со счетом 2:0.