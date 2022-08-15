Спортсмены из 121 города выступят на соревнованиях по триатлону IRONSTAR в Крылатском

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В столичном Крылатском с 19 по 21 августа пройдут соревнования по триатлону и фестиваль спорта ФТР & IRONSTAR KRYLATSKOE 2022.

"IRONSTAR совместно с Федерацией триатлона России впервые проведет соревнования по триатлону в Крылатском", - говорится в сообщении организаторов.

"В соревнованиях примут участие спортсмены из 121 города России, среди которых как профессиональные атлеты, так и любители. Участников ждут заплыв на открытой воде, женские и детские забеги, а также соревнования по триатлону на олимпийской дистанции (1,5 км плавание, 40 км велогонка и 10 км бег) и SUPERSPRINT в формате эстафеты", - отмечается в релизе.

Фестиваль откроет заплыв на открытой воде SWIMSTAR на дистанции 1 морская миля, который пройдет в акватории гребного канала Крылатского.

На следующий день участников ждут соревнования по триатлону на олимпийской дистанции. Третий день завершат детский и женский забеги, а также триатлонная эстафета SUPERSPRINT RELAY. Это командная гонка, в которой участвует 2 или 4 человека. Каждый член команды проходит все 3 этапа триатлона: заплыв (250 метров), велогонка (5 км), забег (1,5 км). Итоговое время команды является результатом сложения результатов всех членов команды.

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу отметила, что "данный старт – отличная возможность для любителей триатлона и молодых спортсменов показать свое мастерство и выступить на одной площадке с ведущими российскими атлетами, так как именно здесь также состоится этап Всероссийской Спартакиады по триатлону".

"Я очень рада тому, что Федерация триатлона России проводит эти соревнования совместно с профессиональной командой организаторов IRONSTAR, что гарантирует, что и участники, и зрители мероприятия увидят всю красоту, динамику и эмоции нашего вида спорта!", – сказала она.

Генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун, в свою очередь, выразил удовлетворение в связи с тем, что "наш совместный проект с Федерацией триатлона России пройдет в новой живописной локации в Крылатском".

"Это уникальный район Москвы, который прошел путь от дикой природной местности до городка - символа спортивных достижений. Здесь установлено немало мировых рекордов и мы уверены, что фестиваль спорта IRONSTAR займет почетное место в спортивной истории города", - заявил Кавун.

Плавательный этап пройдет в Гребном канале, трасса велоэтапа проложена по улице Крылатская без заезда на велокольцо, беговой этап пройдет вдоль канала.

Среди участниц эстафетных команд - чемпионка мира по плаванию, чемпионка России по триатлону и участница двух Олимпийских игр Ирина Абысова.