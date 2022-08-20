Золотые медалисты Всероссийской Спартакиады получат по 400 тысяч рублей

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - За победу на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов предусмотрена сумма в размере 400 тысяч рублей, заявил министр спорта Олег Матыцин на пресс-конференции в субботу.

"Победители и призеры получат суммы, сравнимые с премиальными чемпионатов мира. Победитель получит порядка 400 тысяч рублей, обладатель серебряной награды - 200 тысяч рублей, бронзовой - 150 тысяч рублей", - сказал Матыцин.

Министр подчеркнул, что проведение Спартакиады должно стать сигналом другим странам о том, что спорт в России не умер из-за введенных против него санкций.

"Есть искаженное представление о том, что в российском спорте, что все умерло из-за санкций. Ничего подобного, наш сигнал должен уйти в разные страны", - заявил Матыцин.

Всероссийская Спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартовала 10 августа и продлится до 2 октября. Соревнования проводятся в 39 видах спорта на территории 12 регионов страны.

В Спартакиаде принимают участие 12 тысяч человек, из которых 9 тысяч - спортсмены.

Ранее по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) большинство международных спортивных организаций не допустило российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой.