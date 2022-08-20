"Урал" проиграл "Пари НН" в первом матче РПЛ под руководством Гончаренко

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Футболисты екатеринбургского "Урала" потерпели поражение от соперников из "Пари Нижний Новгород" в шестом туре Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в матче забил Иброхимхалил Юлдошев (79-я минута).

На 62-й минуте полузащитник "Урала" Андрей Егорычев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Урал" проводил первый матч под руководством Виктора Гончаренко, который был назначен на пост главного тренера команды 15 августа.

"Урал" замыкает таблицу на 16-м месте в чемпионате, у команды 1 очко. "Пари НН", впервые выигравший в новом сезоне, идет на 12-й позиции (5 очков).

В седьмом туре "Пари НН" сыграет с московским "Динамо", игра пройдет 27 августа. "Урал" 28 августа встретится с петербургским "Зенитом".