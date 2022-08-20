ИИХФ не намерена вводить санкции против легионеров, выступающих в России и Белоруссии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что федерация не рассматривает возможности введения каких-либо санкций в отношении легионеров, выступающих в России и Белоруссии.

"ИИХФ оставляет решение о санкциях против спортсменов за игру в России и Белоруссии на усмотрение независимых стран", - цитирует Тардифа редактор портала The Hockey News Стивен Эллис в своем твиттер-аккаунте в субботу.

Ранее глава IIHF сообщил, что федерация не планирует допускать сборные России и Белоруссии к соревнованиям в 2023 году

К отказу от выступления за хоккейные команды России и Белоруссии призывают своих граждан несколько стран. В частности, в апреле текущего года Сейм Латвии запретил своим спортсменам, тренерам и командам принимать участие в любых турнирах и соревнованиях на территории России и Белоруссии.

Согласно поправкам, принятым в закон "О спорте", нарушившие запрет спортсмены и тренеры не будут допущены в сборную Латвии, а также не смогут получать средства из государственного или местного бюджета для покрытия расходов на тренировки или соревнования. Также парламент запретил латвийским командам принимать участие в любых международных турнирах, в которых более половины участников представляют Россию и Белоруссию.