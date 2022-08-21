ЦСКА обыграл "Ахмат" в шестом туре РПЛ

Хесус Медина (ЦСКА) радуется голу во время матча Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА победили соперников из грозненского "Ахмата" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Игра в Москве закончилась со счетом 4:2. За ЦСКА отличились Федор Чалов (29-я минута), Кирилл Набабкин (33), Хорхе Карраскаль (35) и Хесус Медина (78). "Ахмат" ответил голами Мохамеда Конате (41) и Бернарда Бериши (58). ЦСКА догнал лидирующий в чемпионате "Спартак" (Москва), у команд по 13 очков. "Ахмат" занимает восьмое место, имея в активе 8 очков.

В следующем туре "Ахмат" сыграет с "Крыльями советов" (Самара) 27 августа, ЦСКА 28 августа встретится с "Ростовом".