"Зенит" обыграл "Торпедо" и вышел в лидеры РПЛ

Иван Сергеев ("Зенит") после гола, забитого в ворота "Торпедо" Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" (Санкт-Петербург) нанесли поражение соперникам из "Торпедо" (Москва) в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги.

Результат матча в Санкт-Петербурге - 2:0. "Зенит" смог победить благодаря двум забитым мячам в концовке матча - голы на счету Ивана Сергеева (84-я минута) и Малкома (87).

"Торпедо" проводило первый матч под руководством нового тренерского штаба во главе с Николаем Савичевым, который был назначен на пост главного тренера 19 августа.

"Зенит" единолично возглавил таблицу РПЛ, набрав 14 очков. "Торпедо" идет 15-м, имея в активе 1 очко.

В седьмом туре "Торпедо" сыграет с "Краснодаром", матч пройдет 28 августа. "Зенит" в тот же день встретится с "Уралом".