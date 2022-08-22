ФНЛ лига начала работу по интеграции крымских клубов в свои турниры

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футбольная национальная лига рассмотрела письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ, сообщат пресс-служба второй по значимости российской футбольной лиги.

"Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров", - говорится в сообщении.

16 августа Российские футбольные власти на неофициальном уровне уведомили ФИФА и УЕФА о планах по развитию футбола на Крымском полуострове, заявил новый президент Российской премьер-лиги Александр Алаев на пресс-конференции.

"Недавно состоялись неофициальные переговоры с ФИФА и УЕФА. Если коллеги за восемь лет не смогли развить там футбол, то это должны делать российские организации, Минспорт. Интеграция и развитие футбола в Крыму - наша главная задача. Эта позиция неофициально была услышана коллегами из ФИФА и УЕФА. Важно не сжигать мосты с ФИФА и УЕФА, так как это отразится на всех футболистах и всех клубах", - добавил он.

Крымские кубы будут включены в российскую футбольную структуру, заявил Алаев.

"Ситуация изменилась, поэтому интеграция крымского футбола в российский неизбежна", - сказал он.

С января 2015 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запрещает РФС проводить соревнования под своей эгидой в Крыму.