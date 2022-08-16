Президент РПЛ заявил о планах развития футбола в Крыму

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские футбольные власти на неофициальном уровне уведомили Международную футбольную ассоциацию и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о планах по развитию футбола на Крымском полуострове, заявил новый президент Российской премьер-лиги Александр Алаев на пресс-конференции во вторник.

"На протяжении последних восьми лет, с тех пор как было принято решение сделать Крым особой зоной, ФИФА и УЕФА должны были развивать там футбол. К сожалению, наши коллеги из ФИФА и УЕФА ничего не сделали для развития футбола на полуострове, ничего не сделано в плане строительства инфраструктуры, с финансовой точки зрения. Мы вели диалог и были близки к определенным решениям по интеграции, но 24 февраля диалог закончился", - рассказал Алаев.

"Недавно состоялись неофициальные переговоры с ФИФА и УЕФА. Если коллеги за восемь лет не смогли развить там футбол, то это должны делать российские организации, Минспорт. Интеграция и развитие футбола в Крыму - наша главная задача. Эта позиция неофициально была услышана коллегами из ФИФА и УЕФА. Важно не сжигать мосты с ФИФА и УЕФА, так как это отразится на всех футболистах и всех клубах", - добавил он.

Крымские кубы будут включены в российскую футбольную структуру, заявил Алаев.

"Ситуация изменилась, поэтому интеграция крымского футбола в российский неизбежна", - сказал он.