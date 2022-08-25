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Иркутск вновь примет Кубок России по керлингу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Кубок России по керлингу пройдет в Иркутске с 25 августа по 4 сентября, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"В иркутском ледовом дворце "Байкал" состоится Кубок России по керлингу. Соревнования среди 16 смешанных команд пройдут с 25 по 29 августа. 20 смешанных пар будут бороться за медали с 31 августа по 4 сентября", - говорится в сообщении.

Участвовать в состязаниях будут лучшие керлингисты по итогам чемпионатов этого года из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославской области, Красноярского края и других регионов страны. Иркутск представят пять команд, которые являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва "Россия".

"Победители станут кандидатами в сборные команды РФ", - сказано в пресс-релизе.

Впервые Кубок России по керлингу провели в Иркутске в прошлом году.

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