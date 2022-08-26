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"Ференцварош" Черчесова и "Монако" Головина попали в одну группу Лиги Европы

"Ференцварош" Черчесова и "Монако" Головина попали в одну группу Лиги Европы
Фото: UEFA via Getty Image

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2022/23 состоялась в Стамбуле.

"Ференцварош", возглавляемый бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, встретится на групповом этапе с "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

Группа A: "Арсенал", ПСВ, "Буде-Глимт", "Цюрих".

Группа B: "Динамо" Киев, "Ренн", "Фенербахче", АЕК Ларнака.

Группа C: "Рома", "Лудогорец", "Бетис", ХИК.

Группа D: "Брага", "Мальме", "Унион Берлин", "Юнион".

Группа E: "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад", "Шериф", "Омония".

Группа F: "Лацио", "Фейеноорд", "Мидтьюлланд", "Штурм".

Группа G: "Олимпиакос", "Карабах", "Фрайбург", "Нант".

Группа H: "Црвена Звезда", "Монако", "Ференцварош", "Трабзонспор".

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