"Барселона" сыграет с "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов
ПСЖ встретится с "Ювентусом"
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" станет соперником немецкой "Баварии" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, французский "Пари Сен-Жермен" попал в одну группу с итальянским "Ювентусом".
Жеребьевка группового этапа прошла в Стамбуле в четверг.
Группа A: "Аякс" (Нидерланды), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).
Группа B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер 04" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).
Группа C: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Виктория Пльзень" (Чехия).
Группа D: "Айнтрахт" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция).
Группа E: "Милан" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Хорватия).
Группа F: "Реал" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Селтик" (Шотландия).
Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" (Германия), "Копенгаген" (Дания).
Группа H: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби Хайфа" (Израиль).
Групповой этап стартует 6 сентября.
Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". Финал турнира состоится в Стамбуле.