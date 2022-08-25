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"Барселона" сыграет с "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов

ПСЖ встретится с "Ювентусом"

"Барселона" сыграет с "Баварией" на групповом этапе Лиги чемпионов
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в Стамбуле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Испанский футбольный клуб "Барселона" станет соперником немецкой "Баварии" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, французский "Пари Сен-Жермен" попал в одну группу с итальянским "Ювентусом".

Жеребьевка группового этапа прошла в Стамбуле в четверг.

Группа A: "Аякс" (Нидерланды), "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа B: "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Байер 04" (Германия), "Брюгге" (Бельгия).

Группа C: "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), "Виктория Пльзень" (Чехия).

Группа D: "Айнтрахт" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Марсель" (Франция).

Группа E: "Милан" (Италия), "Челси" (Англия), "Зальцбург" (Австрия), "Динамо" (Хорватия).

Группа F: "Реал" (Испания), "РБ Лейпциг" (Германия), "Шахтер" (Украина), "Селтик" (Шотландия).

Группа G: "Манчестер Сити" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" (Германия), "Копенгаген" (Дания).

Группа H: "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Ювентус" (Италия), "Бенфика" (Португалия), "Маккаби Хайфа" (Израиль).

Групповой этап стартует 6 сентября.

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". Финал турнира состоится в Стамбуле.

Барселона Бавария Пари Сен-Жермен Ювентус
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