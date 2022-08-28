Касаткина выиграла теннисный турнир в Канаде

Фото: Robert Prange/Getty Images

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над австралийкой Дарьей Савилл в финале теннисного турнира в канадском Гранби.

Касаткина победила за 1 час 54 минуты. Итоговый счет матча - 6:4, 6:4.

Касаткина занимает десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Савилл располагается на 73-й строчке.

Россиянка стала шестикратной чемпионкой турниров под эгидой WTA. Для Касаткиной это второй титул за месяц - 7 августа она выиграла турнир в Сан-Хосе (США).

Турнир относится к категории WTA-250, за победу в нем Касаткина получит 250 рейтинговых очков. Общий призовой фонд соревнований - $251,750.