Касаткина опустилась на десятое место в рейтинге WTA

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина опустилась на одну строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь представительница России занимает 10-ю строчку.

Неделю назад Касаткина поднялась с 12-го на девятое место, что стало следствием ее успешного выступления на турнире категории WTA 500 в Сан-Хосе (США), который она выиграла. Однако уже на следующий день спортсменка проиграла в первом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто.