Касаткина вернулась на девятое место рейтинга WTA после триумфа в Канаде

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Дарья Касаткина улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Поднявшись на одну строчку, она вернулась на девятое место.

Это единственное изменение в топ-10 рейтинга. Возглавляет его Ига Швентек (Польша), вслед за ней располагаются Анетт Контавейт (Эстония), Мария Саккари (Италия), Паула Бадоса (Испания), Онс Жабер (Тунис), Арина Соболенко (Белоруссия), Симона Халеп (Румыния), Джессика Пегула (США). С девятой на десятую строчку опустилась испанка Гарбинье Мугуруса.

На прошлой неделе Касаткина стала победительницей турнира категории WTA-250 в канадском Гранби.