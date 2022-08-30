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Хачанов вышел во второй круг US Open

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов завоевал путевку во второй круг турнира категории Большого шлема US Open в США.

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В стартовом раунде соревнования россиянин нанес поражение американцу Денису Кудле – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Хачанов занимает 31-е место, Кудла – 96-е.

Следующим соперником Хачанова будет победитель пары Алекс Молчан (Словакия, №40 рейтинга ATP) – Тьяго Монтейро (Бразилия, 67).

Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.

теннис Карен Хачанов
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