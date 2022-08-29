Даниил Медведев стартовал с победы на US Open в Нью-Йорке
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Стефана Козлова в матче первого круга турнира Большого шлема US Open в США.
Результат встречи в Нью-Йорке - 6:2, 6:4, 6:0. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает первое место, Козлов - 111-е.
Следующим соперником Медведева будет 58-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш.
Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов. Даниил Медведев является действующим победителем турнира.