Матч Серены Уильямс установил рекорд US Open по посещаемости
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису между американкой Сереной Уильямс и Данки Ковинич из Черногории установил рекорд посещаемости на вечерних сессиях турнира, сообщается на сайте US Open.
Согласно информации, на трибунах присутствовали 29402 человека. Среди них знаменитости – Билл Клинтон, Хью Джекман, Майк Тайсон, Линдси Вонн.
Встреча завершилась победой американки со счетом 6:3, 6:3.
Ранее Уильямс анонсировала завершение карьеры после US Open-2022.
Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.