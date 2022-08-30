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Матч Серены Уильямс установил рекорд US Open по посещаемости

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису между американкой Сереной Уильямс и Данки Ковинич из Черногории установил рекорд посещаемости на вечерних сессиях турнира, сообщается на сайте US Open.

Согласно информации, на трибунах присутствовали 29402 человека. Среди них знаменитости – Билл Клинтон, Хью Джекман, Майк Тайсон, Линдси Вонн.

Встреча завершилась победой американки со счетом 6:3, 6:3.

Ранее Уильямс анонсировала завершение карьеры после US Open-2022.

Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде.

теннис Серена Уильямс
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