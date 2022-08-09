Серена Уильямс объявила о намерении завершить карьеру после US Open

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс намерена поставить точку в выступлениях в профессиональном спорте после Открытого чемпионата США (US Open). Свои планы 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде озвучила в открытом письме в журнале Vogue.

"К сожалению, я не была готов выиграть Уимблдон в этом году. И я не знаю, смогу ли выиграть турнир в Нью-Йорке. Но я собираюсь попробовать. Но не ищу какого-то торжественного, финального момента на корте. Я ужасна в прощаниях, худшая в мире. Но знайте, что я благодарна вам больше, чем когда-либо могу выразить словами. Вы привели меня к стольким победам и стольким трофеям. Я буду скучать по той версии себя, той девушке, которая играла в теннис. И я буду скучать по вам", - написала спортсменка.

По словам Серены Уильямс, в скором будущем она планирует родить второго ребенка. Теннисистка сказала, что стала свидетельницей общения ее четырехлетней дочери Олимпии с роботом в мобильном телефоне.

"Голос робота задает ей вопрос: Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Она думала, что не слушаю, но я услышала ее слова. Она сказала: "Я хочу быть старшей сестрой", - рассказала Уильямс.

"Поверьте, мне никогда не хотелось выбирать между теннисом и семьей. Я не думаю, что это справедливо. Будь я парнем, я бы не писал это, а продолжала играть и выигрывать, пока моя жена занималась расширением нашей семьи. Не поймите меня неправильно: мне нравится быть женщиной, и я наслаждалась каждой секундой беременности Олимпией. И я сделала почти невозможное: многие люди не знают, что я была на втором месяце беременности, когда выиграла Открытый чемпионат Австралии в 2017 году. Но в этом месяце мне исполняется 41 год, и это что-то значит", - отметила она.

"Я здесь, чтобы сказать вам, что я развиваюсь от тенниса к другим вещам, которые важны для меня", - добавила теннисистка.

Серена Уильямс 38-кратная победительница турниров Большого шлема, включая 23 – в одиночном разряде. Также на ее счету, в частности, по две золотые медали Олимпийских игр в одиночном и парном разрядах.

US Open-2022 пройдет с 29 августа по 11 сентября.