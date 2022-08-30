Клаудиньо возобновил тренировки с "Зенитом" перед матчем со "Спартаком"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник петербургского футбольного клуба "Зенит Клаудиньо вернулся к тренировкам с командой, сообщается в телеграм-канале ФК.

В матче против грозненского "Ахмата" 6 августа 25-летний бразилец травмировал бедро, в результате был заменен на 60-й минуте. Ожидалось, что сроки восстановления Клаудиньо составят как минимум месяц.

31 августа "Зенит" на своем поле проведет кубковый матч с воронежским "Факелом", 4 сентября проведет выездной матч Мир Российской премьер-лиги против московского "Спартака".