Получивший паспорт РФ француз перешел в ФК "Торпедо"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - "Торпедо" подписало контракт с полузащитником Дамьеном Ле Таллеком, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

О сроках действия соглашения не уточняется.

"Дамьен выбрал в "Торпедо" игровой номер 21. Ле Таллек имеет российский паспорт и не будет считаться легионером", - подчеркивается в сообщении.

32-летний футболист - двукратный чемпион Сербии в составе "Црвены Звезды". Также он считается чемпионом Германии в составе дортмундской "Боруссии", за которую при этом сыграл четыре матча.

Ле Таллек имеет опыт выступлений в России: в 2014-2015г. Он провел в "Мордовии". Также футболист защищал цвета французских клубов "Ренн", "Монпелье", украинской "Говерлы". Последним до перехода в "Торпедо" клубом Ле Таллека был греческий АЕК.

Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально сообщает о подписании соглашения с двукратным чемпионом Сербии, полузащитником Дамьеном Ле Таллеком.

В 2019 году Ле Таллек, ссылаясь на то, что женат на русской девушке, заявлял о намерении сыграть за сборную России и выступить за нее на Евро-2020. Юридически это было возможно, поскольку он не был задействован в матчах за национальную сборную Франции.

Что касается "Торпедо", по итогам предыдущего сезона команда вернулась в Российскую премьер-лигу. В семи матчах нынешнего чемпионата московский клуб набрал 1 очко.