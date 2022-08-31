Кокорин отправился на Кипр для перехода в "Арис"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российский нападающий итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин вылетел на Кипр для подписания контракта с местным клубом "Арис". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сделка должна быть завершена уже в среду, поскольку трансферное окно на Кипре закрывается 31 августа.

31-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года. На его счету в составе итальянской команды 11 неполных матчей, в которых он не смог отметиться результативными передачами. Предыдущим клубом россиянина был московский "Спартак".

В чемпионате Кипра к настоящему моменту прошел один тур. "Арис" выиграл у клуба АЕЛ со счетом 2:1.