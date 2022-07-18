Руководство "Фиорентины" назвало ошибкой покупку Кокорина

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Фиорентина" совершила ошибку, приобретя российского нападающего Александра Кокорина, заявил спортивный директор итальянского футбольного клуба Даниэле Праде.

"Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я беру на себя ответственность. Но реальность такова, что в последнее время он играет хорошо и поэтому и хотим его еще оценить", - приводит слова Праде Fiorentina.it.

31-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года. На его счету в составе итальянской команды 11 неполных матчей, в которых он не смог отметиться результативными передачами. Предыдущим клубом россиянина был московский "Спартак".