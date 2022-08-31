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Блогерская команда "Амкал" вышла в третий раунд Кубка России по футболу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московской команды "Амкал" со счетом 1:0 нанесли поражение "Твери" в матче 1/128 финала Кубка России.

На 14-й минуте встречи в Красногорске гол провел Дмитрий Кузькин.

"Амкал" - любительская команда, состоящая из блогеров. Профессиональный клуб "Тверь" выступает во Второй лиге, третьем по значимости дивизионе российского футбола. Эти команды в настоящий момент играют в Кубке России в рамках "пути регионов", команды Российской премьер-лиги играют на групповой стадии "пути РПЛ".

футбол Кубок России по футболу
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