Блогерская команда "Амкал" вышла в третий раунд Кубка России по футболу
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московской команды "Амкал" со счетом 1:0 нанесли поражение "Твери" в матче 1/128 финала Кубка России.
На 14-й минуте встречи в Красногорске гол провел Дмитрий Кузькин.
"Амкал" - любительская команда, состоящая из блогеров. Профессиональный клуб "Тверь" выступает во Второй лиге, третьем по значимости дивизионе российского футбола. Эти команды в настоящий момент играют в Кубке России в рамках "пути регионов", команды Российской премьер-лиги играют на групповой стадии "пути РПЛ".