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"Спартак" победил "Крылья Советов" в первом матче Кубка России

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" нанесли поражение соперникам из самарских "Крыльев Советов" в матче первого тура группового этапа Кубка России.

Игра в Москве завершилась со счетом 1:0. Победный для "Спартака" гол забил Павел Мелешин (46-я минута). 18-летний Мелешин, сын четырехкратного чемпиона России спартаковца Алексея Мелешина, это был дебютный матч в основном составе команды.

На 19-й минуте нападающий хозяев поля Александр Соболев не реализовал пенальти.

"Спартак" и "Крылья Советов" являются участниками группы "B" Пути РПЛ Кубка России. Также в этой группе представлены петербургский "Зенит" и воронежский "Факел".

11 августа Российский футбольный союз утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы.

Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа: 1-й этап пройдет с августа по декабрь 2022 года, 2-й этап - с февраль-май 2023 года.

"Спартак" является действующим обладателем Кубка.

футбол Кубок России по футболу
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