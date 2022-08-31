Футболист "Барселоны" выбыл на месяц из-за травм, нанесенных грабителями

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Пьер-Эмерик Обамеянг получил травмы в результате нападения грабителей, сообщает Sport.es.

В результате он выбыл из строя на четыре-пять недель.

В ночь на понедельник по московскому времени четверо неизвестных пробрались в дом футболиста в пригороде Барселоны. Они угрожали ему огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его. В результате грабители забрали из сейфа несколько драгоценностей и скрылись на машине.

33-летний Обамеянг перешел в "Барселону" из лондонского "Арсенала" в 2022 году.