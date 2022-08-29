Футболиста "Барселоны" Обамеянга избили и ограбили в его доме

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Габонский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Пьер-Эмерик Обамеянг в понедельник был ограблен в собственном доме, сообщает El Pais.

Инцидент произошел в час ночи по местному времени. Четверо неизвестных пробрались в дом футболиста через сад, угрожали ему огнестрельным оружием и железными прутьями и избили его. Также они запугивали жену Обамеянга, после чего забрали из сейфа несколько драгоценностей и скрылись на машине.

Позднее о произошедшем супруга футболиста сообщила в полицию.

33-летний Обамеянг перешел в "Барселону" из лондонского "Арсенала" в 2022 году.