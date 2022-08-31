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Министр спорта поддержал участие команд блогеров в профессиональных турнирах

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин положительно относится к участию в профессиональных турнирах команд, собранных из любителей и спортивных блогеров.

"Я полностью поддерживаю такие начинания, как в футболе, так и в других видах спорта. Чем больше знаковых и медийных лиц занимаются популяризацией спорта, в частности, футбола, тем лучше", - сказал Матыцин журналистам.

Ранее в среду в 1/128 финала Кубка России любительская медиафутбольная команда "Амкал" победила клуб второй лиги "Тверь" и вышла в 1/64 финала.

футбол Олег Матыцин
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