Министр спорта поддержал участие команд блогеров в профессиональных турнирах

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министр спорта Олег Матыцин положительно относится к участию в профессиональных турнирах команд, собранных из любителей и спортивных блогеров.

"Я полностью поддерживаю такие начинания, как в футболе, так и в других видах спорта. Чем больше знаковых и медийных лиц занимаются популяризацией спорта, в частности, футбола, тем лучше", - сказал Матыцин журналистам.

Ранее в среду в 1/128 финала Кубка России любительская медиафутбольная команда "Амкал" победила клуб второй лиги "Тверь" и вышла в 1/64 финала.