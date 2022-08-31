ЦСКА победил "Торпедо" в матче Кубка России по футболу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 взяли верх над столичным "Торпедо" в гостевой встрече первого тура группового этапа Кубка России.

На 14-й минуте встречи, прошедшей на "ВТБ Арене", отличился Никита Ермаков. На 68-й минуте гол точный удар нанес Адольфо Гайч.

Команды представляют группу D, в рамках которой ранее в среду "Урал" дома с аналогичным счетом выиграл у "Сочи".

11 августа Российский футбольный союз утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы. При этом клубы Российской премьер-лиги турнирный путь начинают с группового этапа.

Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа: 1-й этап пройдет с августа по декабрь 2022 года, 2-й этап - с февраля по май 2023 года.