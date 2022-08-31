Аутсайдер РПЛ "Урал" победил "Сочи" в матче Кубка России

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Урала" со счетом 2:0 нанесли поражение "Сочи" в домашнем матче первого тура группового этапа розыгрыша Кубка России.

На восьмой минуте гол провел Александр Юшин, на 59-й был зафиксирован автогол сочинца Игоря Юрганова.

Команды представляют группу D, в которую также входят московские ЦСКА и "Торпедо".

В РПЛ "Сочи" занимает пятое место, "Урал" - последнее, 16-е.

11 августа Российский футбольный союз утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы. При этом клубы Российской премьер-лиги турнирный путь начинают с группового этапа.

Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа: 1-й этап пройдет с августа по декабрь 2022 года, 2-й этап - с февраль-май 2023 года.