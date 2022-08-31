"Локомотив" проиграл "Пари НН" на старте Кубка России по футболу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" нанес поражение московскому "Локомотиву" в домашнем матче первого тура группового этапа Кубка России.

Поединок в группе А, состоявшийся в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 2:0. Оба мяча забил Виктор Александров (11 и 61 мин.).

Ранее в группе А "Краснодар" на выезде победил "Химки" - 2:0.

Во втором раунде нижегородцы 13 сентября на своем стадионе сыграют с "Химками". "Локомотив" 14 сентября примет "Краснодар".