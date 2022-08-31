"Краснодар" обыграл "Химки" в матче Кубка России по футболу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 одержали победу над "Химками" (Московская область) в гостевом матче первого тура группового этапа розыгрыша Фонбет Кубка России.

На 27-й минуте гол провел Вячеслав Литвинов, на 40-й отличился Ильзат Ахметов.

Полтора тайма "Химки" играли в меньшинстве: на 26-й минуте был удален Захар Волков.

Команды представляют группу А, в которую также входят московский "Локомотив" и нижегородский "Пари НН".

11 августа Российский футбольный союз утвердил новый формат проведения Кубка. В турнире начали участвовать 103 клуба РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы. При этом клубы Российской премьер-лиги турнирный путь начинают с группового этапа.

Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа: 1-й этап пройдет с августа по декабрь 2022 года, 2-й этап - с февраля по май 2023 года.