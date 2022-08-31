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Кудерметова вышла в третий круг US Open

Кудерметова вышла в третий круг US Open
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Вероника Кудерметова обыграла бельгийку Марию Заневскую во втором круге теннисного турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи - 6:2, 6:3. Для победы россиянке потребовался 1 час 25 минут.

Кудерметова занимает 18-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Заневская - 97-ю.

В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча между Далмой Галфи (Венгрия, 91-я строчка рейтинга) и Хэрриет Дарт (Великобритания, 88).

Еще одна россиянка Екатерина Александрова (28) в матче первого круга обыграла представительницу США Питону Стирнс (332) со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Во втором круге Александрова сыграет с соотечественницей Стирнс Лорен Дэвис (105).

Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

теннис US Open
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