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Девять представителей России вышли во второй круг US Open

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Александрова последней из участников одиночного разряда турнира Большого шлема US Open в США пробилась во второй круг турнира.

В среду вечером она завершила победой матч стартового круга против американки Пэйтон Стирнс – 6:4, 4:6, 7:5. Сама игра началась еще в понедельник, но в третьем сете была прервана из-за дождя.

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В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Александрова занимает 28-е место. Стирнс – 332-е.

В общей сложности первый раунд в женском и мужском одиночном разряде успешно преодолели девять российских теннисистов. Пары второго круга с их участием выглядят следующим образом: Екатерина Александрова (28) – Лорен Девис (США, № 105 рейтинга), Анастасия Потапова (52) – Чжэнь Циньвень (Китай, 39), Анна Калинская (60) – Каролин Гарсия (Франция, 17), Вероника Кудерметова (18) – Марина Заневская (Бельгия, 97), Людмила Самсонова (35) – Лейла Фернандес (Канада, 14), Евгения Родина (564) – Айла Томлянович (Австралия, 46), Даниил Медведев (1) – Артур Риндеркнеш (Франция, 58), Карен Хачанов (31) – Тьяго Монтейро (Бразилия, 67), Андрей Рублев (11) – Квон Сон У (Южная Корея, 81).

Проиграли в первом круге Дарья Касаткина, Эрика Андреева, Варвара Грачева, Элина Аванесян, Павел Котов, Аслан Карацев.

В 2021 году US Open выиграли Даниил Медведев и британка Эмма Радукану, которая на этот раз вылетела в первом круге.

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