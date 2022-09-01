Медведев вышел в третий круг US Open
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил француза Артура Риндеркнеша во втором круге теннисного турнира Большого шлема US Open.
Матч продолжался 2 часа 12 минут и завершился с результатом 6:2, 7:5, 6:3.
Медведев является лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Риндеркнеш занимает в нем 58-ю строчку.
Действующий победитель US Open Медведев в третьем круге сыграет с китайцем У Ибином (174 место рейтинга).
Призовой фонд US Open-2022 составляет более 60 млн долларов.
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.