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В Белоруссии начался судебный процесс над российским гандболистом за драку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Судебный процесс над российским игроком гандбольного клуба "Донские казаки" Александром Синицыным начался в Белоруссии, говорится в заявлении Федерации гандбола России.

Спортсмен обвиняется в участии в драке в Бресте.

"Игрок был задержан 10 августа в Бресте, где его клуб проводил предсезонную подготовку, и помещен в изолятор временного содержания после бытового конфликта и драки в одном из кафе. Синицын обвиняется по ч. 1 ст. 339 УК Белоруссии "Хулиганство". Делом игрока занимаются адвокаты Синицына и клуб "Донские казаки", - говорится в заявлении ФГР. Сама федерация "оказывает максимально возможное содействие, конструктивно взаимодействуя с посольством России в Белоруссии, российским консульством в Бресте и Белорусской федерацией гандбола".

Вердикт суда ожидается во второй декаде сентября.

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