"Манчестер Сити" подписал контракт с защитником "Боруссии"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Защитник сборной Швейцарии по футболу Мануэль Аканджи подписал контракт с "Манчестер Сити", сообщается на сайте английского клуба.

Соглашение подписано на пятилетний срок.

Предыдущие четыре года 27-летний Аканджи провел в немецкой "Боруссии" (Дортмунд). На его счету 158 матчей. В составе команды он по разу выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

Также Аканджи провел 41 матч за сборную Швейцарии.

Летом этого года из "Боруссии" в "Манчестер Сити" перешел норвежский нападающий Эрлинг Холанд.