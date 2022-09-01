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Тедеско шокирован уходом Федуна из "Спартака"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что его сильно удивило известие о том, что Леонид Федун сложил с себя полномочия владельца московского футбольного клуба.

СпортЛеонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком"Леонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком"Читать подробнее

"Я был очень удивлен уходу Федуна из "Спартака", даже немного шокирован", - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".

"Я знаю, что клуб значил невероятно много для Леонида Арнольдовича. Он всегда любил "Спартак" и отдавал всего себя команде. За все то время, что мне посчастливилось пробыть в клубе, мы хорошо сработались. Каждый новый день Леонид Арнольдович и Зарема Салихова (супруга Федуна – ИФ) верили в меня, доверяли мне", - отметил немецкий специалист.

Тедеско возглавлял "Спартак" с октября 2019 по май 2021 года, он привел команду к серебру чемпионата России.

22 августа "ЛУКОЙЛ" объявил о приобретении 100% акций АО "Футбольный Клуб "Спартак-Москва", а также стадиона "Открытие Банк Арена". Леонид Федун вышел из числа акционеров ФК, сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО "ФК "Спартак-Москва" и перестал принимать участие в управлении клубом.

футбол Спартак Леонид Федун
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