Леонид Федун перестанет участвовать в управлении "Спартаком"

"ЛУКОЙЛ" приобретет 100% ФК и стадиона "Открытие Банк Арена"

Леонид Федун Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" приобретает 100% акций АО "Футбольный Клуб "Спартак-Москва", а также стадиона "Открытие Банк Арена", сообщает нефтяная компания в Telegram. Леонид Федун выйдет из числа акционеров ФК.

В связи с этим Федун сложит полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО "ФК "Спартак-Москва" и не будет принимать участие в управлении клубом, добавляет компания.

"Более 20 лет компания является генеральным спонсором клуба и сотрудничает с ним по совместным проектам, связанным с продвижением бренда "ЛУКОЙЛ". В ближайшее время "ЛУКОЙЛ" планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии", - говорится в пресс-релизе.

Компания пообещала продолжить развивать клубную инфраструктуру и создать условия для перевода детской Академии имени Федора Черенкова в Тушино. "ЛУКОЙЛ" пообещал также стать инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушине.

""ЛУКОЙЛ" высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями "Спартака", тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков", - отметила компания.

По состоянию на 2021 год "Спартаком" через цепочку структур, включающую закрытый ПИФ, владели экс-президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов и Федун.

27 июня Федун покинул пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами". Тогда он заверил, что продолжит заниматься "Спартаком".

В середине июля Sport24 сообщил, что на посту главы совета директоров клуба Федуна заменит первый вице-президент "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцин, но Федун останется в совете. Федун тогда отказался комментировать "такие глупые слухи".