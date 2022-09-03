Серена Уильямс выбыла из US Open
Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американка Серена Уильямс потерпела поражение от австралийки Айлы Томлянович в матче третьего круга турнира Большого шлема US Open в США.
Результат встречи – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Томлянович.
Таким образом, Уильямс выбыла из дальнейшей борьбы на турнире.
Ранее она анонсировала, что завершит карьеру после участия в US Open-2022.
Серена Уильямс - 38-кратная победительница турниров Большого шлема, включая 23 в одиночном разряде. Также на ее счету, в частности, по две золотые медали Олимпийских игр в одиночном и парном разрядах.